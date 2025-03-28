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Ankara'da Trafik Kazasında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

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Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen hatalı sollama sonucu trafik kazasında ölü sayısı 6’ya yükseldi. Kazada 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin arasında iki çocuk da bulunuyor.

Ankara'da trafik kazasındaki ölü sayısı 6'ya yükseldi

-Feci kazada araçlar hurdaya döndü

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu gerçekleşen trafik kazasında ölü sayısı 6 oldu, 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama sonucu, 31 GE 368 plakalı FİAT Egea marka araç ile 06 EPP 091 plakalı FIAT Linea marka araç kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan ill tespitlerin ardınan iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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