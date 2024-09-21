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Ankara'da Trafik Kazası: Otomobil Başka Bir Aracın Üzerine Çıktı

Ankara'da Trafik Kazası: Otomobil Başka Bir Aracın Üzerine Çıktı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışığını devirdikten sonra bir aracın üzerine çıkarak asılı kaldı. Neyse ki kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'da, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, trafik ışığını devirdikten sonra başka bir otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı.

Kaza, Keçiören'in Subayevler ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücü M.A.Y.'nin kontrolünün kaybettiği 06 TR 016 plakalı otomobil, önce refüjdeki trafik lambalarına çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra yeşil ışığın yanmasını bekleyen S.T. idaresindeki 06 BIB 30 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 TR 016 plakalı otomobil, 06 BIB 30 plakalı aracın üzerine çıkarak asılı kaldı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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