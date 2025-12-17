Haberler

Motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir motosiklet, kırmızı ışıkta duran otomobile çarparak kazaya yol açtı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Cumhuriyet bulvarı Yenikent bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

