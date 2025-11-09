Haberler

Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil Karacaören-Çalış yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

4 ÖLÜ, 3 YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

türkiyede sürücüler arabalarını hurdaya çevirmek için o kadar azim gösteriyorlarki (azami hız, yükseklik ve sayıya uymamak, olmadık yerde artistlik yapmak) artık ben inanır oldum, trde arabaların bedavaya satıldığına. hele tüm camları folyo yapanlar tam kafadan kontak olmalı. Bu iki sürücü en yakın marketin rafından birer araba alırlar ve oldu bitti.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
