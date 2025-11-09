Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
- Ankara'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü.
- Kazada 3 kişi yaralandı.
- Kaza Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi.
Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Kaza, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil Karacaören-Çalış yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı.
4 ÖLÜ, 3 YARALI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.