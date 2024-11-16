Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan hafif ticari otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Eskişehir kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Nuh Şengün idaresindeki hafif ticari otomobil, Üçpınar Mahallesi mevkisinde lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Şengün ile beraberindeki Sema Arslan hayatını kaybederken, yaralı G.K. ambulansla hastaneye nakledildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre diğer yollardan sağlandı.