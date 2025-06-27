Ankara'da Trafik Kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Polatlar Mahallesi Temelli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, karşı yönden gelen otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, hafif ticari araçtaki sürücünün yaralandığı öğrenildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

"Sürücülerden birinin hafif yaralı olduğunu, diğerinin de hayatını kaybettiğini gördük"

Kazayla ilgili konuşan Mustafa Koçyiğit, "Jandarmayı ve sağlık ekiplerini aradık. Geldiğimizde sürücülerden birinin hafif yaralı olduğunu, diğerinin de hayatını kaybettiğini gördük. Yukarıdan gelen otomobil kontrolünü kaybedince aşağıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışmış. Karşı karşıya geliyormuş araçlar, yukarıdan gelen de biraz süratliymiş" dedi. - ANKARA