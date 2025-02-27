Ankara'da Tır Uçurumdan Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ankara'nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan bir tırın uçurumdan yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan tırın uçurumdan yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrilerek uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA