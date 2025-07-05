Ankara'da Tır Sürücüsü Motosikleti Sıkıştırdı: 3 Yaralı

Ankara'da Tır Sürücüsü Motosikleti Sıkıştırdı: 3 Yaralı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir tır sürücüsü, tek şeritli yolda ilerleyen 3 tekerli motosikleti sıkıştırarak kazaya neden oldu. Olayda 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir tır sürücüsü, tek şeritli yolda ilerleyen 3 tekerli motosikleti sıkıştırdı. Devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 3 tekerli motosiklet tek şeritli yolda seyrettiği sırada tır tarafından sıkıştırıldı. Sıkışan motosikletteki 3 kişi yere düştü. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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