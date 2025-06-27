Ankara'da Tarlada Yangın: 20 Dönüm Arazi Yandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 20 dönümlük ekili arazi yandı.

Edinilen bilgilere göre, Şeyhler Mahallesi'nde bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle mahalle sakinleri ve çiftçiler büyük panik yaşadı. Alevlerin çevredeki diğer tarlalara sıçramaması için traktör ve su tankerleriyle vatandaşlar yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 20 dönümlük ekili arazi tamamen yandı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA