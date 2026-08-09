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Nallıhan'da Tarım Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Nallıhan'da Tarım Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü
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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Nallıhan ilçesine bağlı Çamalan ile Kuzucular mahalleleri arasında bulunan ormanlık alana yakın bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma riski bulunan alevlere itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesi sonucu yangın, yakındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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