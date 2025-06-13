Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı ve 1750 Eser Ele Geçirildi

Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı ve 1750 Eser Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler arasında 1624 adet sikke ve 126 adet obje bulunuyor. Eserler, milattan sonra 3., 4., 6. ve 11'inci yüzyıllara ait.

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen bin 624 adet sikke ile 126 adet obje ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, ülke genelindeki sit alanlarında yapılan kaçak kazılardan ele geçirilen tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından il genelinde icra edilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise tarihi eser olduğu değerlendirilen bin 624 adet sikke ile 126 adet obje olmak üzere toplam bin 750 eser ele geçirildi.

Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınan eserlerin ise Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Roma - Bizans Devletleri ve diğer Anadolu beyliklerine ait olduğu belirtildi. Bir ay süren operasyonlar neticesinde ele geçirilen sikke ve eşyaların milattan sonra 3., 4., 6. ve 11'inci yüzyıllara ait olduğu aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Çıplak sahne itirafı damga vurdu! Eşinin tepkisini ilk kez anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.