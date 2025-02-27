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Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Milyon Lira Değerinde 454 Eser Ele Geçirildi

Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Milyon Lira Değerinde 454 Eser Ele Geçirildi
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Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda, 20 milyon lira değerinde 454 tarihi eser ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Eserlerin Osmanlı, Bizans, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu belirlendi.

Ankara'da düzenlenen operasyonda toplam 20 milyon lira değerinde 454 tarihi eser ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelindeki sit alanlarında yapılan kanuna aykırı kazılarda bulunan ve yurt dışına çıkarılması planlanan tarihi eserlerle ilgili çalışma başlattı. Bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Çankaya ve Çubuk ilçelerinde icra ettiği operasyonlarda 17'si altın 400 sikke ile 1'i altın olmak üzere 54 obje ele geçirdi. Ele geçirilen objelerin Osmanlı, Bizans, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu öğrenilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 20 milyon liralık değere sahip olduğu değerlendirilen tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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