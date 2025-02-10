Ankara'da Taksicilere Saldırı: Saldırganlar Gözaltına Alındı
Ankara'nın Ulus semtinde bir grup, hareket halindeki taksileri durdurarak şoförlere saldırdı. Olay sonrası polis ekipleri müdahale ederek saldırganları gözaltına aldı.
Ankara'nın Ulus semtinde hareket halindeki taksileri durduran bir grup, şoförlere saldırdılar. Saldırgan kişiler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Ankara'nın Ulus semtinde Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Müşteri gibi hareket eden bir grup vatandaş, ilk önce bir taksiyi durdurdu. Burada münakaşaya girişen saldırganlar, taksi şoförünü darp etti. Ardından bir başka taksiyi durduran saldırganlar, şoförü darp etti. Olayı bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganları gözaltına aldı. - ANKARA