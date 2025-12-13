Haberler

Başkent'te masaj salonunda taciz çetesi çökertildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da bir güzellik merkezi/masaj salonunda çalışan kadınlar aracılığıyla müşterilerini hedef alan çete, 'taciz' suçlamasıyla yüksek miktarda para çekimi yapıyordu. Polis operasyonu sonucu 6 şüpheli tutuklandı.

Ankara bulunan bir sözde güzellik merkezi/masaj salonu müşterileri çalışan kadınlara 'taciz' ettiği suçlamasını yaparak kredi kartlarından yüksek miktarlarda çekimler yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Ankara bulunan bir sözde güzellik merkezi/masaj salonu müşterileri akıllara durgunluk veren yöntemle hedef aldı. Çalışan kadınlar masaj sırasında yakınlık ilgi gösterip, Daha sonra koridora çıkarak "beni taciz etti" diyerek bağırıyorlardı.

Kadının müşteriler için "Taciz edildim" diye bağırmasının ardından, işyerindeki çete üyeleri müşterileri başka bir odaya alarak burada tehdit edip, "Senin cezanı keseceğiz" diyorlardı.

Müşterilere "Masajcı kadınları taciz ettiğini kabul edeceksin rezil ederiz para vereceksin" diyerek hesaplarından ve kredi kartlarından yüksek tutarlarda çekim yapıyorlardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda, yakalanmamak için çektikleri yüksek meblağları başkalarının hesabına aktaran çeteyi tespit etti.

Hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda mağdur şahısları gasp eden çete üyeleri yakalandı. Ayrıca işyerinde yapılan aramada kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Jandarmadan 11 soru! İşte Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı

Karakolda ortalık bir anda karıştı! İşte dehşete düşüren anlar
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Jandarmadan 11 soru! İşte Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu! Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı

Bu da oldu! Petek tamirine giden usta gördüğüne inanamadı
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
title