Ankara'da Süt Toplama Deposunda Yangın

Ankara'da Süt Toplama Deposunda Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elmadağ ilçesindeki süt toplama deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'da süt toplama deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde Elmadağ ilçesi Hisarköy Mahallesi'nde yer alan süt toplama deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Öldüresiye dövülen kadının sözleri mahkeme heyetini bile şaşırttı

Öldüresiye dövülen kadının sözleri mahkeme heyetini bile şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgada ensesinden bıçaklandı, apar topar ameliyata alındı! O anlar kamerada

Kavgaya karışan genç, ensesine saplanan bıçakla ameliyata alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.