Ankara'da Süt Toplama Deposunda Yangın

Ankara'da süt toplama deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde Elmadağ ilçesi Hisarköy Mahallesi'nde yer alan süt toplama deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA