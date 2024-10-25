Ankara'da Şüpheli Paket Uygulaması
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bomba imha ekipleri, Mithatpaşa Caddesi'nde şüpheli bir çantayı kontrollü bir şekilde patlatarak güvenlik önlemleri aldı. Emniyet, vatandaşların paniğe kapılmamaları için uyarıda bulundu.
Ankara'da şüpheli paket uygulaması
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bomba imha ekipleri tarafından şüpheli paket uygulaması yapıldı.
Çankaya ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi'nde bomba imha ekipleri tarafından şüpheli paket uygulaması yapıldı. Cadde üzerindeki bir çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ise konuya ilişkin olarak, "İlimiz Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.