Ankara'da Sumud Filosu eylemi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliğinin önünde İsrail'in Sumud Filosuna yönelik müdahalesi protesto edildi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) ortaklığında, Ankara'da bulunan ABD Büyükelçilik binasının önünde İsrail'in Sumud Filosuna yönelik müdahalesi protesto edildi. Grup adına açıklama yapan ANFİDAP Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Özkan Ünal, "Dünya bugün, işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit oluyor. Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradı. Bu saldırı sadece gemilere değil; vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Siyonist çete, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarla 80 bine yakın insanı şehit etti. Sütten kesilmemiş bebekleri dahi bombalarla hedef alan siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak, tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket, Allah'ın izniyle zulmün sonunu getirecektir" dedi.

Akdeniz'in sadece tekneleri değil umudu da taşıdığını vurgulayan Ünal, "Bugün Akdeniz'in dalgaları, sadece Sumud'un teknelerini değil, umudu, mücadeleyi taşıyor. Çok sayıda gemi ve tekne şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ediyor. Onlarcası daha yola çıkmayı bekliyor. Zulüm, tarihin hiçbir döneminde sürekli olamadı, zalimler hep kaybetti, hep zelil oldular. İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacak, zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar. Bu saldırı, sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmamıştır. Bu korsan saldırı, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapılmıştır. Açık denizde, hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan bu korsanlık, İsrail'in kendini hukukun üstünde gördüğünün, bir terör oluşumu olduğunun kanıtıdır" diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ise, "Son iki yılda 70 binden çok insanı, kardeşimizi katleden soykırımcı Siyonist rejimin uyguladığı insanlık dışı ablukaya karşı insani yardım götüren Global Sumud Filosundan 21 gemiye haydut terörist İsrail tarafından uluslararası sularda saldırı sularda düzenlenmiş ve 20'si vatandaşımız 175 Sumud aktivisti hukuksuz bir şekilde kaçırılmıştır. Siyonist haydutlar, gemilerin motorlarını parçalayıp navigasyon sistemlerini yok etmiş, yüzlerce sivilin, yaklaşan devasa bir fırtınanın güzergahında, hasarlı gemilerde kasıtlı olarak mahsur bırakmıştır. Siyonist teröristler tarafından gemilerin iletişim sinyalleri bozulduğundan, koordinasyon veya yardım çağrısı yapma imkanları da ortadan kaldırılmıştır. Siyonist rejim, gemilerin hayatta kalma araçlarını sabote ederek, Filo'daki kardeşlerimizin fırtınalarda hayatlarını kaybetmesi için vahşi bir planı devreye sokmuştur. Soykırımcı katil sürüsü, Sumud'a yönelik bu saldırılarıyla her türlü barışçıl ve insani girişimi boğmaya, insanlığın direncini kırmaya, vicdanı susturmaya çalışmaktadır. Tamamen insani yardım amacıyla yola çıkan, içindeki aktivistlerin tamamı sivil olan Global Sumud Filosuna yapılan açık bir terör saldırısı ve haydutluktur" dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar bir müddet slagon attı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı