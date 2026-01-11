Haberler

Başkentte aranan kişiler operasyonu: 101 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Ankara Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti. Operasyon, yaralama, hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarından aranan kişileri kapsıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama İlamat Bürosu'nun talimatlarıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Timleri (ARAT), 2026 yılının ilk haftasında 101 şahsa yönelik operasyon yaptı. Gerçekleşen operasyonda, yaralama, hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarından aranan ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan operasyonda 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası suçu bulunan ve 2023 tarihinden beri aranan M.B.A., hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 20 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Y.O. ile 29 suç kaydı bulunan M.K. saklandığı iş yerinin deposunda yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
