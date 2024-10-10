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Ankara'da Silahlı Saldırı: Mahalle Bekçisini Yaralayan 3 Kişi Yakalandı

Ankara'da Silahlı Saldırı: Mahalle Bekçisini Yaralayan 3 Kişi Yakalandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir vatandaşın silahlı saldırıya uğraması sonrası olay yerine koşan mahalle bekçisi vurularak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, gerçekleştirdiği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan vatandaşın yardımına koşan mahalle bekçisini de vurarak yaralayan 3 kişi yakalandı.

Olay, 9 Ekim sabahı saat 04.15 sıralarında Keçiören'in Yeşilöz Mahallesi 1974. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, F.S.M.'ye sokak ortasında bir otomobilden silahla ateş açıldı. O esnada devriye görevini icra eden ve bağırma seslerini duyan 2 mahalle bekçisi koşarak olay yerine gitti. Aynı kişilerin silahla ateş açması sonucu bekçilerden Sercan Avgan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Avgan, ambulansla hastaneye nakledildi. Avgan'ın karnına isabet eden mermi çekirdeği ameliyatla çıkarıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen bekçiyi ziyaret eden Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Avgan'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Saldırganlar suç aletiyle birlikte yakalandı

Kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Silahı kullanan M.A. ve beraberindeki M.Y. ile S.F. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan M.A'nın 16, M.Y'nin 29, S.F'nin ise 3 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen tabanca bir çoraba sarılı halde gizlenmiş olarak bulundu. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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