Ankara'da Silahlı Saldırı: Enes K. Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Enes K., evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Enes K., ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
