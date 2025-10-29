Haberler

Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altındağ ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi tutuklandı. Olayda, pompalı tüfekle vurulan Gazi Karaca öldü, F.T. ise yaralandı. Şüpheli O.E. ve ona yardım eden 2 kişi yakalandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Olay, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde meydana gelmişti. O.E. isimli şahıs, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle Gazi Karaca'yı ve F.T.'yi vurmuştu. Olayda Gazi Karaca hayatını kaybederken F.T. ise yaralanmıştı. O.E. olay yerinden kaçarken, polis ekiplerince yakalama çalışması başlatılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masasınca yapılan çalışmalar sonucu, O.E. isimli şahıs saklandığı evde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalandı. Olayda kullanılan silah da şüphelinin sakladığı yerde arama yapılarak ele geçirildi. Olayın aydınlatılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında O.E.'nin babası F.E. ve cinayet şüphelisine yardım eden A.A isimli şahıslar Altındağ ilçesinde Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalandı. 2 şüpheli mahkemece tutuklanırken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

Bir kişi hayatını kaybetti! Dünya devinin kalecisine hapis şoku
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi

Tüm gözlerin çevrildiği yere ikisi de geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.