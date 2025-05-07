Ankara'da Şiddetli Yağış ve Dolu Etkili Oldu
Başkent Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kısa sürede birçok ilçede etkisini göstererek, dolu yağışı ile birlikte araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak konusunda uyarılarda bulunmuştu.
Başkentte yağış kısa sürede etkisini gösterdi
ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan kısa sürede yer yer sağanak şeklinde etkili oldu.
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde etkili olabilecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarının ardından öğleden sonra başlayan yağış, Ankara'nın Polatlı ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede etkisini kısa sürede gösterdi. Bazı ilçelerde etkili olan dolu yağışı ise araçların ve yayaların zor anlar yaşamasına neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - 3.Sayfa