Ankara'da Şiddetli Fırtına Ağaçları Devrildi
Ankara'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, Gençlik Parkı ve Abidinpaşa'da ağaçların devrilmesine neden oldu. Trafikte aksamalar yaşandı ve park görevlileri devrilen ağaçların etrafını temizledi.
Ankara'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi ANKARA - Ankara'da etkisi hissetiren şiddetli yağış ve fırtına, Gençlik Parkı'nda ve Abidinpaşa'da ağaçların devrilmesine neden oldu.
Ankara'da öğlen saatlerinde etkili okan fırtına ve şiddetli yağış, kentin merkez ilçelerinde etkisini hissettirdi. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, kuvvetli rüzgar Altındağ'da yer alan Gençlik Parkı'ndaki bir ağacın devrilmesine neden oldu. Kırılan ağacın etrafa saçılan parçaları ise park görevleri tarafından kaldırıldı. Ayrıca Mamak ilçesi Abidinpaşa semtinde de bir ağaç devrildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa