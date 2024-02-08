Üye Girişi
Haberler

Ankara'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil küle döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bala'da meydana gelen olayda, seyir halinde giden bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan alevlerin otomobilin her yerine sıçraması çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil küle döndü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bala'da meydana gelen olayda, seyir halinde giden bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan alevlerin otomobilin her yerine sıçraması çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Ankara Olaylar Güvenlik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title