Ankara'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil küle döndü

Ankara'da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil küle döndü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bala'da meydana gelen olayda, seyir halinde giden bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan alevlerin otomobilin her yerine sıçraması çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. - ANKARA