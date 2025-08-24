Ankara'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın, Tarlaya Sıçradı

Ankara'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın, Tarlaya Sıçradı
Ankara'nın Güdül ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarlaya sıçradı. Yangın, çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Güdül-Sorgun yolunda seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle tarlaya sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
