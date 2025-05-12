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Ankara'da Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Dönüştü

Ankara'da Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Dönüştü
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün acil müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Başkent'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki otomobilde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında alev topuna döndü.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi ASKİ önünde meydana geldi. Hikmet Özer Caddesi üzerinde ilerleyen bir otomobilde henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor kısmından yanmaya başladı. Sürücüsünün çıkan yangını fark etmesi üzerine otomobili yolun kenarına park edip araçtan indi. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen şoförün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri otomobilde çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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