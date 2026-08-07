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Keçiören'de Seyir Halindeki Araçta Yangın

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Ankara Keçiören'de seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekip durumu bildirdi. İtfaiye yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi, maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Bağlum Bulvarı'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle, seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangına farkeden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangın maddi hasar ile atlatılırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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