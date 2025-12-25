Haberler

Ankara'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Ankara Çankırı Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobil, motor bölümünden çıkan alevler nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Sürücü, aracını güvenli bir mesafeye çekerek kurtuldu. Olayda yaralanan olmadı.

Ankara'da Çankırı Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil alev alarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Ankara'ya giden Çankırı Bulvarı üzerindeki Baykuş Boğazı mevkiinde meydana geldi. Baykuş Boğazı mevkiinde seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, sürücünün aracı ile ilerlediği sırada motor bölümünden alevlerin yükseldiği görüldü. Kısa sürede hareket halindeki araçtan inen sürücü, çevredeki diğer vatandaşların da yardımıyla güvenli bir mesafeye çekildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen araç kullanılmaz hale gelirken, şans eseri herhangi yaralanma yaşanmadı. - ANKARA

