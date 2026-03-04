Haberler

Ankara'da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunda çıkan yangında, öncesinde patlama sesi duyuldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki Hafriyat kamyonunda yangın çıktı.

Olay, saat 16.45'te Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesinde bulunan Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki hafriyat kamyonu sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olayı görenler tarafından yangın başlamadan önce patlama sesi duyulduğu iddia edildi. Yangının ardından kamyon deposunda patlama meydana geldiği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu kamyondaki yangın söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
