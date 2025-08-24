Ankara'da Seyir Halindeki Araçta Tehlikeli Anlar

ANKARA (İHA) – Ankara'da, seyir halinde olan bir aracın camından sarkan 2 kişi canlarını tehlikeye attı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Sincan'dan Yeniket'e istikametine seyir etmekte olan bir aracın camından sarkan 2 kişi hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ANKARA