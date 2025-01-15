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Ankara'da Sentetik Ecza Operasyonu: 266 Bin Madde Ele Geçirildi

Ankara'da Sentetik Ecza Operasyonu: 266 Bin Madde Ele Geçirildi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda 266 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 266 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğiyle 15 Ocak 2025 tarihinde Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 19 bin tablet halinde toplam 266 bin adet Gercia 300MG sentetik ecza maddesi ele geçirilmiş olup, 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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