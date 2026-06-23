Haberler

Scooterla seyir halindeki çocuğa hafif ticari araç çarptı... Feci kaza kamerada

Scooterla seyir halindeki çocuğa hafif ticari araç çarptı... Feci kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde scootera binen 11 yaşındaki A.Y.A., hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde scootera binen 11 yaşındaki bir çocuk, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kahramankazan ilçesi, Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, scootera binen 11 yaşındaki A.Y.A.'ya hafif ticari araç çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. 11 yaşındaki A.Y.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı

Baklava kutusundan sonra şimdi de bu! İçinden balya balya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karnı burnunda Melike Şahin konserlerine oturarak devam ediyor

Bu gidişle sahnede doğuracak!

Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin

Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Dünyada bir benzeri daha yok! Dağı oyup içine raylı sistem kurmuşlar

Dünyada bir benzeri daha yok! Dağı oyup içine kurmuşlar
Kanada'daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada

Ülkeyi sarsan görüntü: 3 kişinin öldüğü saldırıda kan donduran detay
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor