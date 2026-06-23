Scooterla seyir halindeki çocuğa hafif ticari araç çarptı... Feci kaza kamerada

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde scootera binen 11 yaşındaki bir çocuk, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kahramankazan ilçesi, Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, scootera binen 11 yaşındaki A.Y.A.'ya hafif ticari araç çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. 11 yaşındaki A.Y.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı