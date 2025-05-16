Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir soğan tarlasında çalışan çiftçi, 104 yıllık patlamamış bir el bombası buldu. Durumu yetkililere bildiren çiftçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bombayı kontrollü şekilde imha etti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış bir el bombası bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, el bombasını kontrollü şekilde imha etti.

Ankara Polatlı'da soğan tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara bir mühimmat buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren Kara'nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, el bombasını kontrollü şekilde imha etti.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ'NDE KALAN BOMBA ÇIKTI

El bombasının 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı tahmin ediliyor. Olay, bölgenin halen tarihi mirasın izlerini taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bölgede benzer bulgulara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların durumu derhal güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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