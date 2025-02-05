Ankara'da sahipsiz köpek, 73 yaşındaki kadına saldırdı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Mamak'ın Kayaş Mahallesi'nde meydana geldi. 73 yaşındaki Ayşe Yücel, marketten çıktığı esnada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan yaşlı kadın, sevk edildiği hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Köpek bana iki kez saldırdı"

Yaşadıklarını anlatan Ayşe Yücel, "Yolda giderken köpek beni ısırdı, yere düştüm. Yanımda tanımadığım birisi vardı, sonra ambulans geldi. Beni hastaneye götürdüler. İğne vurdular, pansuman yaptılar. Kuduz aşısı yaptılar. Saldırı nedeniyle canım acıdı. Para bozdurmak için dışarıya çıkmıştım. Köpek bana iki kez saldırdı. İlk seferinde dişini geçiremedi, ikinci seferde ısırdı. Çok korktum" dedi. - ANKARA