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Ankara'da sağanak sonrası yolda çökme meydana geldi

Ankara'da sağanak sonrası yolda çökme meydana geldi
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ana caddede çökme meydana geldi, güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ana cadde üzerindeki bir yolda çökme meydana geldi.

Ankara'nın birçok ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve hala etkisini sürdüren dolu ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yağış sonrası Yenimahalle ilçesinde yer alan Demetevler semtindeki ana caddedeki bir yolda çökme meydana geldi. Olay sonrası çöken yolda geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlemlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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