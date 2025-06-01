Ankara'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Ankara'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, sele sebep oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesi Basri Mahallesinde, yoğun yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selden herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, sele sebep oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesi Basri Mahallesinde, yoğun yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selden herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim

Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti

Yılan ısırığı can aldı! Hastanede yaşamını yitirdi
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.