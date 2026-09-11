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Ankara’da şafak operasyonu: Kurşunlama ve tehdit şüphelisi yakalandı

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Ankara’da 4 farklı kurşunlama ve silahlı tehdit olayında adı geçen Ç.C.İ., sabaha karşı düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Ankara'da 4 farklı kurşunlama ve silahlı tehdit olayında adı geçen Ç.C.İ., sabaha karşı düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde meydana gelen 4 ayrı kurşunlama ve nitelikli tehdit olayına karışan Ç.C.İ. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalar sonucunda adresi tespit edilen şahsa yönelik sabahın erken saatlerinde Özel Harekat unsurlarının da katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Ç.C.İ. saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı adresten bir aranan şahıs daha çıktı. Operasyon sırasında ikamette bulunan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.V. isimli şahıs da ekipler tarafından yakalandı.

İki şahıs, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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