Üye Girişi
Haberler

Ankara'da resmi plakalı araç motokurye ile çarpıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir motokurye ile resmi plakalı araç çarpıştı. Kazada motokurye yaralanırken resmi araçta maddi hasar meydana geldi.

Ankara'da resmi plakalı araç motokurye ile çarpıştı. Kazada motokurye yaralanırken resmi plakalı araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş., kontrolündeki 06 DUN 582 plakalı kurye motoru ile 06 GD 2310 plakalı resmi araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ö.Ş., hastaneye kaldırılırken resmi araçta maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenimahalle Ankara Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

 Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

 AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler

AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler

 Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title