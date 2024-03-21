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Ankara'da refüjü aşan otomobil karşı şeritten gelen araca çarptı

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Ankara'da refüjü aşan otomobil karşı şeritten gelen araca çarptı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Ankara'nın Samsun Yolu Elmadağ Lalabel mevkiinde meydana geldi. Henüz isimi öğrenilemeyen 06 BTR 772 plakalı otomobil sürücüsünün Ankara istikametinden Samsun istikametine ilerlerken Elmadağ Lalabel mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen 06 CYC 597 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller içinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 2'si ağır 5 yaralıyı, ambulanslarla en yakın hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elmadağ Samsun Ankara Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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