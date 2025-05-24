Ankara'da Polis Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Ankara'da Polis Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Yenimahalle'de meydana gelen kazada polis aracı ile Fiat Doblo marka hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Selçuklu caddesi üzerinde meydana geldi. Polis aracı, 06 MD 3878 plakalı Fiat Doblo marka araçla çarpıştı. Kaza sonucu polis ve diğer araçtaki vatandaş yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar hastaneye götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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