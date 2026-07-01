İnşaatta 2 stajyerin öldüğü davada yeni bilirkişi raporu

Ankara'da bir inşaatta perde kalıplarının devrilmesi sonucu stajyerler Emre Çetin ile Taha Öztürk'ün hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, sanıklardan İnan Yücel'in asli, Sinan Kar'ın ise tali derecede kusurlu olduğu belirtildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pasifik İnşaat'ın taşeron firması Bozbaşoğulları İnşaat'ın işveren vekili İnan Yücel, firmanın ustabaşı Bayram Yüksel, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, Pasifik İnşaat Proje Müdürü Sinan Kar ve olayda yaralanan stajyer Ege Kıratlı, kazada hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin ile Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk katıldı.

Mahkeme başkanı dava dosyasına bilirkişi raporunun geldiğini belirtti. Raporda, İnan Yücel'in asli, Sinan Kar'ın tali derecede kusurlu olduğu Emrah Akyol, Alpcan Ergüven, Bayram Yüksel, kusurlarının varlığına dair yeterli bilgi ve belge olmadığından kusurlarının olmadığı ifade edildi.

Söz alan Cumhuriyet savcısı da bilirkişi raporu doğrultusunda İnan Yücel ve Sinan Kar'ın cezalandırılmasını, Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel'in de beraati şeklinde esas hakkında mütalaada bulundu.

Buna rağmen söz alan Kıratlı, "Yetki şeması çıkmamışken bilirkişi raporunun çıkması eksiktir. Daha yetkili kişiler sorumludur. Bu şantiyede yaşanan iş cinayeti ilk değildir, daha önce de yaşanmıştır. Buradaki alınmayan önlemler, ihmaller sistematiktir" dedi.

Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine baba Zeki Çetin ise, "Biz iki tane evladımızı kaybettik. Burada çok açık ihmaller vardır. Biz sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Baba İsmail Çetin de şu ifadelere yer verdi:

"Biz acı çekerken bu mahkeme kapılarına sürüklenirken bize bu yapılmamalı. Kartalkaya'da yaşanan yangında 7-8 ayda yargılama yapıldı, olası kasttan cezalar verildi. Bizse yıllar geçti. Valiliğin 'inşaatlarda hava durumu nedeniyle çalışma yapılamaz' diye duyuru yaparken o gün bu çocukları çalıştıranlar kasten hareket etmemiş midir şimdi?"

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Tutuksuz sanık Ergüven, "Ben de o gün sahaya davet edildim. Ben de yaralandım olayda. Yaramın ağır olmaması ve rapor almamam benim de mağdur olduğunu unutturmamalı. Kalıbın sabitlenmesiyle ilgili bir sorumluluğum yok. Ben sadece imalatın kalitesini kontrol ediyorum" diye savunma yaptı.

Sanık Emrah Akyol da esasa ilişkin savunmasında iş güvenliği bölümünde çalıştığını ancak evrak kayıtları yapan bir personel olduğunu ifade ederek, "Ben sahada çalışmıyorum. İşveren yükümlülüğünde bana daha talimatlarının anlatıldığı bir kağıdı imzalatma gibi bir görevim var sadece. Bunu da yaptım zaten. Ben ilk günden beri neden buradayım bilmiyorum" dedi.

Beyanların ardından mahkeme, raporlar arasında bir kısım çelişkiler bulunduğu gerekçesiyle yeni bir heyetten çelişkilerin giderilecek şekilde bilirkişi raporunun alınmasına hükmetti.

Sonraki duruşma 2 Kasım saat 13.30'da ertelendi.

'İddianameden'

Ankara'da, 15 Ağustos 2022'de Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde bulunan inşaatta saat 16.15 sıralarında çıkan rüzgar nedeniyle zemine sabitlenmemiş olan perde kalıpların devrilmesi sonucu stajyerler Taha Öztürk'ün olay yerinde Emre Çetin'in ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, Ege Kıratlı ise olaydan yaralı olarak kurtulduğu olayla ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı