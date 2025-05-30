Ankara'da Pazar Yerinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Ankara'da Pazar Yerinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Keçiören ilçesindeki bir pazar yerinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Abdullah Ü. ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvalı pazar alanında, Abdullah Ü.'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Başından vurulan Abdullah Ü., ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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