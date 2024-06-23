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Ankara'da patates yüklü tır yangın çıktı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinden Haymana yönüne doğru ilerleyen patates yüklü tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinden Haymana yönüne doğru ilerleyen patates yüklü tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.

Polatlı yönünden Haymana ilçesine doğru karayolunda hareket eden patates yüklü tır bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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