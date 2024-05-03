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Ankara'da otoparktan mazgal çalan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan hırsızlık olayında, kimliği belirlenemeyen kadın, iş yerine ait otoparkında bulunan mazgalları çalarak el arabasına yükledi.

Ankara'da otoparktan mazgal çalan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan hırsızlık olayında, kimliği belirlenemeyen kadın, iş yerine ait otoparkında bulunan mazgalları gözüne kestirdi. Mazgallara doğru yürüyerek yerinden söken hırsızın hiçbir şey olmamış iki eline aldığı mazgalları el arabasına yükleyip yoluna devam ettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Ankara Olaylar Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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