Ankara'da otoparktan mazgal çalan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan hırsızlık olayında, kimliği belirlenemeyen kadın, iş yerine ait otoparkında bulunan mazgalları gözüne kestirdi. Mazgallara doğru yürüyerek yerinden söken hırsızın hiçbir şey olmamış iki eline aldığı mazgalları el arabasına yükleyip yoluna devam ettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA