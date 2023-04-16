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Ankara'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Ankara'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Ankara'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe E.'ye, Aysun G.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Ayşe E., yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sincan Ankara 3. Sayfa Haberler

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