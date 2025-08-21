Ankara'da Otomobilden Havai Fişek Ateşleyen Magandalar Korkuttu
Sincan ilçesinde, bir otomobilin içinden havai fişek ateşleyen şahıslar çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 JB 0150 plakalı otomobilde bulunan şahıslar otomobilin içinden havai fişek ateşledi. Bölgede oturan bir kadın, havai fişeğin evine gelmesi üzerine şahıslara tepki gösterdi. Şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa