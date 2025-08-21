Ankara'da Otomobilden Havai Fişek Ateşleyen Magandalar Korkuttu

Ankara'da otomobilin içinden havai fişek ateşleyen şehir magandaları, çevredekileri korkuttu. Havai fişek evine gelen kadın şahıslara tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 JB 0150 plakalı otomobilde bulunan şahıslar otomobilin içinden havai fişek ateşledi. Bölgede oturan bir kadın, havai fişeğin evine gelmesi üzerine şahıslara tepki gösterdi. Şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA