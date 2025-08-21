Ankara'da Otomobilden Havai Fişek Ateşleyen Magandalar Korkuttu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan ilçesinde, bir otomobilin içinden havai fişek ateşleyen şahıslar çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da otomobilin içinden havai fişek ateşleyen şehir magandaları, çevredekileri korkuttu. Havai fişek evine gelen kadın şahıslara tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 JB 0150 plakalı otomobilde bulunan şahıslar otomobilin içinden havai fişek ateşledi. Bölgede oturan bir kadın, havai fişeğin evine gelmesi üzerine şahıslara tepki gösterdi. Şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia

Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.