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Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Ankara Çankaya'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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