Ankara'da Otomobil Kazı Alanına Düştü

Ankara'da bir otomobil kazı alanına düştü

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobil içme suyu, yağmur suyu ve asbest hatlarının yenilenmesi çalışmalarının ardından açık bırakılan kazı alanına düştü.

Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürütülen içme suyu, yağmur suyu ve asbest hatlarının yenilenmesi çalışmalarının ardından açık bırakılan kazı alanı, gece saatlerinde kazaya yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, yeterli derecede uyarı levhası ya da gerekli güvenlik önlemleri alınmayan kazı alanından geçen bir otomobil, yol üzerindeki çukura düşerek maddi hasar aldı. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri, uzun süredir açık bırakılan kazı alanının tehlike oluşturduğunu belirterek, yetkililere tepki gösterdi.

Vatandaşlar, benzer kazaların yaşanmaması için bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.