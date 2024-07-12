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Ankara'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Ankara'dan Polatlı istikametine doğru ilerleyen bir otomobil aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'dan Polatlı istikametine doğru ilerleyen 50 ADA 305 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Develioğlu'nun aşırı hız sonucu önce orta refüje çarptı, ardından taklalar attı. Otomobildeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken diğer iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Ömer Develioğlu kontrolündeki 50 ADA 305 plakalı otomobil, Polatlı'ya 10 kilometre kala aşırı hız yapması sonucu önce direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından orta refüje çarptı. Otomobil taklalar attıktan sonra durabildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Araç içerisinde bulunan sürücü Ömer Develioğlu (20), Hilal Kaya (19) olay yerinde hayatını kaybederken, Serpil Ü.(19) ve Arda O. (19) ise yaralandı.

Hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise Ankara'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Polatlı Ankara Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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