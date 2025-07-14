Ankara'da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı

Ankara- İstanbul otobanında seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde, Kızılcahamam mevkiine geldiği sırada elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yolcular büyük bir korku ve panik yaşayarak otobüsü terk etti. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GERİYE SADECE DEMİR YIĞINI KALDI

İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürülen otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.