Ankara'da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı
Ankara-İstanbul otobanında seyir halinde olan yolcu otobüsü bir anda alev aldı. Otobüste bulunan yolcuların büyük bir korku ve panik yaşayarak terk ettiği otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı.
Ankara- İstanbul otobanında seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde, Kızılcahamam mevkiine geldiği sırada elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Yolcular büyük bir korku ve panik yaşayarak otobüsü terk etti. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GERİYE SADECE DEMİR YIĞINI KALDI
İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürülen otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa